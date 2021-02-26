Приштина, , 07:00 — REGNUM Мэр Приштины Шпенд Ахмети 25 февраля сообщил о начале строительства в столице Косово центра для пациентов с аутизмом и синдромом Дауна.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик особенно отметил скорость ведения строительных работ.

Финансирование строительства совместно осуществляют муниципалитет, общество помощи пациентам с аутизмом и синдромом дауна и ТИКА (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации).

Строящийся центром станет первым заведением подобного рода во всем Косово.

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