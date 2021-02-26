Москва, 26 февраля, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Концепция «российской угрозы» придает смысл НАТО и не дает военному блоку развалиться, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков на своем канале в Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам сенатора, после распада СССР и Организации Варшавского договора НАТО потеряло свой смысл существования. Поэтому президент США Джо Байден и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг продолжают муссировать тему «российской угрозы» для сохранения единства в рядах военного блока и обеспечения американского военного присутствия в Европе.

«Без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в попытках ослабить Евросоюз и подорвать НАТО. По его словам, Североатлантический альянс необходим для более эффективного противостояния с Россией.