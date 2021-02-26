Москва, 26 февраля 2021, 05:52 — REGNUM Российская власть вместо того, чтобы проводить политику, направленную на спасение России, занимается расстановкой мормонов в органы власти в местах непосредственной близости к противнику, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, сегодня, спустя уже почти десять лет ситуация ни коим образом не изменилась и даже наоборот, усугубилась. И ситуация в Южное Осетии является наглядным тому подтверждением.
По его словам, если власть займется «ловлей мышей», а не расстановкой мормонов в органы власти рядом с местами проведения грузино-американских военных учений, то может быть Россия и выстоит, и это является вопросом номер один. Но сегодня нет субъекта в России, который мог бы последовательно проводить политику, направленную на спасение России от гибели, а элита расколота.