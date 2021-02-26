Москва, , 05:52 — REGNUM Российская власть вместо того, чтобы проводить политику, направленную на спасение России, занимается расстановкой мормонов в органы власти в местах непосредственной близости к противнику, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы перед собой можем быть честными? Болотную спонсировало ЦРУ? Может оно и спонсировало, только я знаю другие источники, гораздо ближе. И что? Кто сейчас занимает более высокое положение приближенности к власти? Эти источники, или находящиеся здесь люди? Вообще, какое количество власти находилось на Болотной, и какой на Поклонной? Какое было соотношение? Вы считаете, что на Поклонной? Не смешите меня!», — заявил Куригян.

По его словам, сегодня, спустя уже почти десять лет ситуация ни коим образом не изменилась и даже наоборот, усугубилась. И ситуация в Южное Осетии является наглядным тому подтверждением.

«Это значит у нас там ЦРУ шурует? А у нас там не администрация шурует, заполненная мормонами полностью? Те, кто руководят администрацией в Южной Осетии — это не мормоны? А они сами заявляют, что мормоны. Позвоните, спросите. А вам рассказать, что такое мормоны и какая там роль Солт-Лейк-Сити, и какая там роль ЦРУ? Тоже будем каждый раз кивать на ЦРУ? ЦРУ делает свое дело и воюет с нами. И правильно делает, а что делают другие? Что делает власть?», — задал вопрос Кургинян.

По его словам, если власть займется «ловлей мышей», а не расстановкой мормонов в органы власти рядом с местами проведения грузино-американских военных учений, то может быть Россия и выстоит, и это является вопросом номер один. Но сегодня нет субъекта в России, который мог бы последовательно проводить политику, направленную на спасение России от гибели, а элита расколота.