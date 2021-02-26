Токио, , 03:25 — REGNUM Крупнейший в Японии завод по производству сжиженного водорода планируют построить японская компания Itochu и французская Air Liquide. Об этом 26 февраля сообщает газета Nikkei.

По данным издания, новый завод сможет производить около 30 тонн сжиженного водорода в день, чего должно хватать на полную заправку 42 тысяч водородных автомобилей. В настоящее время в Японии в день производится около 44 тонн сжиженного водорода. Строительство завода планируется завершить во второй половине 2020-х годов.

Напомним, что в рамках задачи перехода к «зелёному» автотранспорту, в столице Японии Токио уже к 2030 году планируют полностью запретить продажи новых автомобилей только на бензине или дизельном топливе.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония планирует значительно нарастить долю использования в энергетике водорода и довести её годовые объёмы до 10 млн тонн к 2030 году.

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