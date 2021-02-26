Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Федеральное управление авиации США оштрафовало авиакорпорацию Boeing на $6,6 млн за невыполнение взятых на себя обязательств, сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении указывается, что Boeing должна заплатить $5,4 млн за невыполнение договоренностей 2015 года, в которых авиакорпорация обещала улучшить безопасность своих самолетов и выполнить все требования регулятора. Также Boeing выплатит штраф в размере $1,21 млн для урегулирования двух претензий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания Boeing порекомендовала приостановить эксплуатацию авиалайнеров модели 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Поводом для этого послужили авиапроисшествия с разрушением двигателей во время полета.