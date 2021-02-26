Джакарта, , 01:28 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы на побережье индонезийского острова Ява 25 февраля. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 39 км к югу от населенного пункта Серанг и примерно в 100 км к юго-западу от столицы страны Джакарты. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Мьянмы.

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