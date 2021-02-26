Мичиган, , 08:36 — REGNUM Экс-тренера олимпийской сборной США по спортивной гимнастике Джона Геддерта осудили 25 февраля за эксплуатацию спортсменок, действия сексуального характера и создание организованной преступной группы, пишет 25 февраля Associated Press.

Прокуратура штата Мичиган выяснила, что Геддерт пользовался своим положением для того, чтобы заставлять несовершеннолетних принудительно работать. Также сообщается, что в 2012 году он изнасиловал несовершеннолетнего.

Другие подробности пока не уточняются, но вскоре состоится конференция, где прокуратура штата обсудит подробности уголовного дела.

Геддерт привел сборную США по спортивной гимнастике к завоеванию золотых медалей в командном первенстве на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Напомним, что Геддерт был уволен после скандала вокруг врача сборной Ларри Нассара, которого признали виновным в совращении 130 спортсменок. Геддерт дал ложные показания во время расследования и сообщил, что ему никогда не было известно о жалобах спортсменок на врача.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года гимнастка сборной США Джейми Данцшер, участвовавшая в Олимпийских играх 2000 года, подала на бывшего врача сборной США Ларри Нассара в суд штата Калифорния. Девушка обвинила мужчину в сексуальных домогательствах.