Зинсхайм, Германия, , 23:26 — REGNUM «Хоффенхайм» принял на своем поле «Мольде» в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Счет встречи был открыт на 20-й минуте. Полузащитник «Мольде» Эрик Улланд-Андерсен отправил мяч в сетку ворот соперника с передачи Магнуса Эйкрема.

На пятой добавленой минуте второго тайма Улланд-Андерсен установил итоговый счет встречи, отличившись, таким образом, дублей в этой встрече.

По сумме двух встреч «Мольде» обыграл «Хоффенхайм» с общим счетом 5:3 и вышел в следующую стадию турнира.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 26 февраля.