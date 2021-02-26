Москва, 26 февраля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Ежегодный фестиваль ирландской культурыIRISHWEEK пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 28 марта. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, после непростого и очень тревожного 2020 года программу IRISH WEEK 2021 было решено посвятить важности человеческих отношений, любви и взаимопонимания. Впервые за много лет старт фестиваля совпадёт с самим Днем святого Патрика, который традиционно празднуют 17 марта, прославляя праздник прихода весны, возвращения сущности и энергии жизни. Ценители ирландской культуры в России по достоинству оценят насыщенную программу IRISH WEEK 2021, куда войдут 14-й Ирландский кинофестиваль в Москве, девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночьcвятого Патрика» в клубе «Известия Hall», специальная программа для детей в Доме журналиста, фестиваль-парад ирландских танцев в концертном зале «Мир», спектакли по ирландской драматургии на сцене театра «Модерн» и театрального центра «На Страстном». Неделя Ирландии 2021 состоится при поддержке бренда Bushmills.

Irishweek.ru Фестиваль ирландской культуры пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Откроет Неделю Ирландии 2021 14-й ежегодный Ирландский кинофестиваль в рамках проекта КАРО.Арт. Фильмы кинофестиваля также будут соответствовать главной идее IRISH WEEK 2021 и затронут темы любви и взаимопонимания. Показы фестиваля состоятся в Москве (КАРО 11 «Октябрь») и Санкт-Петербурге (КАРО 9 «Варшавский экспресс»). Торжественное открытие фестиваля состоится 17 марта в киноцентре «Октябрь», где зрители увидят жемчужину ирландской анимации, долгожданный фильм «Легенда о волках» (Wolfwalkers) от студии Cartoon Saloon. Ошеломляющие 100% рейтинга зрителей и 99% рейтинга критиков на авторитетном сайте Rotten Tomatoes, 92-я строчка в Топ-250 лучших фильмов на портале «Кинопоиск», номинация на «Золотой глобус» — лишь некоторые из поводов увидеть чудесную новую сказку на большом экране премьерного зала киноцентра «Октябрь». В программе фестиваля с 17 по 28 марта зрителей также ждут комедийные короткометражки и новинки игрового и документального кино из Ирландии.

20 марта в клубе «Известия Hall» состоится ежегодный девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика». В музыкальной программе прозвучат исполненные ирландской свободы песни «Тинтал», бравые марши оркестра волынщиков City Pipes, бретонская традиция Mervent, средневековые баллады Shedda, корневой фолк Lost Temple Brothers и шотландский рок Green Guard. Специальным гостем праздника станут истинный ирландец Конор Мюррей и его группа The Clover Rovers. Празднование дополнят танцевальные шоу, атмосферная кельтская ярмарка и ирландский видео-арт на большом экране, а гостям, пришедшим к самому началу фестиваля, подарят счастливый клевер «на удачу».

Irishweek.ru Фестиваль ирландской культуры пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

21 марта в Доме журналиста пройдет специальная детская программа для самых юных гостей IRISH WEEK 2021: здесь покажут песочное шоу «Миф и легенды удивительной Ирландии» от «Театра на песке» Екатерины Шеффер, расскажут ирландские сказки на сторителлинг-концерте Юрия Андрейчука и его «Воинства сидов».

На следующей неделе фестиваль продолжится театральными постановками и танцевальным марафоном. 22 и 23 марта в театре «Модерн» пройдут спектакли по ирландской драматургии: «Череп из Коннемары» Мартина Макдонаха и «Поле» Джона Б. Кина. 25 марта на сцене театрального центра «На Страстном» покажут «Калеку с Инишмаана» Мартина Макдонаха — спектакль на тему эмиграции, вечного стремления к лучшей жизни, тяги и любви к родному дому.

А уже 26 марта лучшие танцевальные коллективы Москвы поделятся с публикой взрывной энергией и красотой в рамках фестиваля-парада ирландского танца St. Patrick'sDanceParade на сцене концертного зала «МИР». Танцевальное шоу будет сопровождаться живой концертной программой музыкантов коллектива Lost Temple Brothers, в руках которых оживают народные ирландские музыкальные инструменты. А пришедших на фестиваль заранее прямо в фойе концертного зала на открытом мастер-классе научат несложным движениям ирландского танца.

Мероприятия проходят при поддержке посольства Ирландии, фонда Culture Ireland, фонда «Вереск», ирландского клуба IRISH CLUB и бренда Bushmills. Подробная программа и билеты по номинальной цене — на сайте фестиваля: http://irishweek.ru/.