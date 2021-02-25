Москва, , 19:20 — REGNUM Россия проигрывает по многим направлениям профилактической работы в молодёжной среде. Об этом в ходе восьмого молодёжного Форума «Национальная безопасность России» по теме «Профилактика правонарушений в молодёжной среде» заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Тема профилактики правонарушений в молодежной среде — очень важная и острая. К сожалению, сегодня мы проигрываем по многим направлениям профилактической работы. Через интернет идет активное вовлечение детей и молодежи в противоправную составляющую, криминальные субкультуры. Это касается наркомании и таких опасных явлений, как «синие киты», колумбайнеры, зацеперы, вандалы и пр. Если мы не перейдем в полномасштабное наступление, то продолжим терять нашу молодежь», — сказал Цветков.

По его словам, военно-патриотическим, гражданско-патриотическим, спортивным воспитанием детей и подростков в России занимается много министерств, ведомств, общественных институтов и организаций, «но есть недоработки»: «Это воспитание должно быть не формализованным, а профессиональным, разносторонним и искренним. И мы должны понимать, что с молодежью нужно говорить не только о героическом прошлом, но и о настоящем, а самое главное — о будущем».