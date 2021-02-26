Москва, , 11:08 — REGNUM Старт голосования на портале «Активный гражданин» за выбор памятника, который должен будет находится на Лубянской площади в Москве, где среди кандидатур числится Феликс Дзержинский и Александр Невский, вызвал бурную реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 25 февраля в социальной сети Facebook.

«Невскому бы место у входа в Госдуму, например. Или где памятник Юрию Долгорукому. Или рядом с Мининым и Пожарским. Невский ассоциируется с судьбами России, а у Лубянки всё-таки другие ассоциации, для Невского там — кощунство. Пусть на Лубянке будет Дзержинский, а Невский там, где ассоциации с историей России в целом. Два памятника, а не один», — пишет Alexander S.

Множество комментаторов заняли однозначную позицию, согласно которой Железный Феликс должен вернуться на Лубянку. Они не понимают, почему конкуренцию ему составляет Невский, чьё место, как считают они, на совершенно другом достойном месте.

«Дзержинский — часть истории. Историю не перепишешь! А вот что там Александр Невский будет делать — совершенно непонятно», — поделилась своим мнением Alla A.

Некоторые пользователи уверены, что голосование в интернете лишает многих пенсионеров возможности принять участие в голосовании.

«Жаль, что многие пенсионеры не «продвинутые пользователи ПК» и они не смогут проголосовать за памятник Дзержинскому. А уж, как подключить к голосованию тех, кто и не знают ничего про Дзержинского?», — задаётся вопросом Сергей Ж.

Другие пользователи считают, что памятник Дзержинскому является уже частью истории данного места, а переписывание истории, уверены они, является вредным занятием.

«Это история. И её не нужно переписывать в угоду неолибералов и их западных покровителей. Они поганят свою историю, не идите у них на поводу. Они вам хорошего не желают», — считает Михаил М.

Напомним, 25 февраля началось голосование на портале «Активный гражданин» за выбор памятника, который должен будет находится на Лубянской площади в Москве, где среди кандидатур числится Феликс Дзержинский и Александр Невский.