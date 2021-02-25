Вологда, , 18:48 — REGNUM В Вологодской области до конца 2025 года газифицируют шесть районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно программе газификации, голубое топливо придет в Кирилловский, Вашкинский, Вытегорский, Белозерский, Устюженский и Харовский районы.

Работы уже стартовали. Также продолжится газификация тех районов, где природный газ уже подведен, но недостаточно газифицированы населенные пункты.

При реализации программы к 2026 году уровень газификации Вологодской области достигнет 70%, а доступ к системе газоснабжения получат порядка 10 тысяч домовладений.

По данным регионального Департамента ТЭК, в настоящее время уровень газификации области составляет 63%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что на 100% завершить технически возможную газификацию в стране удастся к 2030 году.