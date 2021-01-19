Москва, , 13:56 — REGNUM К 2030 года будет полностью завершена технически возможная газификация России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с главой Газпрома — трансляция»

"К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — заявил Миллер.

По его словам, первую очередь «Газпром» ориентируется на выполнение социальных задач программы газификации и продолжение газификации сельских территорий.