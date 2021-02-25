Краснодар, 25 февраля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Заметного влияния цифровой маркировки на цену молочной продукции быть не должно, к такому выводу пришли участники совещания, прошедшего 25 февраля в администрации Краснодарского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдел молочных продуктов супермаркете

«В совокупности, учитывая меры поддержки, которые готовит Минсельхоз и Минпромторг, опасения, что стоимость кода существенно повлечет подорожание продукции, это безосновательно. Потому что как раз преференции и субсидирование затрат, которые несут производители на маркировку, на оборудование, будут компенсироваться мерами поддержки», — заявила директор департамента цифровой маркировки Минпромторга Екатерина Приезжева.

Она отметила, что производители могут работать с типографиями, что снижает затраты на установку оборудования. К 1 июня готовы должны быть 99 поставщиков упаковки, 188 еще находятся в работе.