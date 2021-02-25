Москва, , 18:27 — REGNUM Блогер Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 «Матросская Тишина». Об этом 25 февраля на своей странице в Twitter сообщил адвокат осужденного Вадим Кобзев.

«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», — написал Кобзев.

О том, куда отправили Навального, адвокат не указал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок по делу «Ив Роше». Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Кроме того, Навальному был назначен штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

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