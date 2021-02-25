Париж, , 17:56 — REGNUM Французский актер Жерар Депардье, заявил в интервью La Repubblica, что «абсолютно не виновен» в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые, по словам молодой актрисы и дочери его друга, имели место в 2018 году.

Депардье впервые отреагировал на обвинения, заявив следующее: «Нет никаких доказательств. Против меня ничего нет, поэтому я очень спокоен. Я могу лишь отрицать это так твердо, как только могу».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля известного французского актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

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