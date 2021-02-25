Ереван, , 17:37 — REGNUM В центре Еревана начинается возведение баррикад для блокировки проспекта Баграмяна, заявил 25 февраля представитель руководства оппозиции Вазген Манукян.

«Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна», — заявил Манукян.

Напомним, на проспекте Баграмяна расположены здание парламента и президентская резиденция.

Кроме того, Манукян заявил, что протестующие готовы ночевать на проспекте Баграмяна.

«Готовьтесь, будем здесь и ночью», — сказал Манукян, обращаясь к своим сторонникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства страны. Сам Пашинян уже назвал это заявление главного штаба попыткой военного переворота.

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