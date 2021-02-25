Жешув, Польша, , 17:17 — REGNUM Исполняющим обязанности мэра польского Жешува будет Марек Байдак. Он будет занимать данный пост до проведения досрочных выборов нового мэра. Соответствующее решение утвердил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Об этом 25 февраля сообщает Polsat News.

Марек Байдак был назначен в связи с тем, что бывший мэр города, 81-летний Тадеуш Ференц, 10 февраля объявил о досрочном прекращении своих полномочий по состоянию здоровья.

В городе будут назначены досрочные выборы мэра. До избрания нового городского главы эту должность будет временно занимать Байдак. При этом, сам он принимать участия в кампании не будет.

Мареку Байдаку 58 лет. В последние годы он был директором департамента недвижимости Управления Подкарпатского воеводства Польши.

Дата досрочных выборов на должность мэра Жешува пока неизвестна.