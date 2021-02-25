Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM В Петербурге изменили проект Правил землепользования и застройки ради аэропорта «Пулково», «Острова фортов» в Кронштадте и других проектов. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в Смольном.

Правила землепользования и застройки — это один из основных документов, определяющих отношения города и бизнеса в строительной сфере. «Все внесенные в ПЗЗ изменения направлены на создание комфортной городской среды. Это важно для крупных проектов, которые у нас реализуются», — убежден губернатор Александр Беглов.

Изначально основанием для корректировки ПЗЗ стало обращение Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ с просьбой увеличить максимальную высоту зданий на территории аэропорта «Пулково» до 70 метров — там будут строить новый командно-диспетчерский пункт «Вышка».

В итоге после общественных обсуждений к ПЗЗ поступило около 1400 предложений о поправках. Среди одобренных изменений — создание рекреационной зоны для сохранения и развития санаторных объектов города. Ещё одно касается многоквартирных домов и возможности использования отдельных участков в пределах квартала для размещения детских садов.

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Кроме того, для реализации проекта «Остров фортов» в Кронштадте будет изменён регламент зоны специального назначения — военных и иных режимных объектов, а для создания нового аэропорта на севере города будет изменено зонирование аэродрома «Левашово» и прилегающих территорий. Там будет зона воздушного транспорта.

Также в Невском и Красногвардейском районах разрешили строить жилье там, где раньше это было запрещено.

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