Псков, , 16:34 — REGNUM В Псковской области еще одну больницу, которая на время пандемии была переведена на приём пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией возвращают к плановой работе. При этом в регионе за сутки выявили 72 новых носителя инфекции. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Псковская городская больница с 25 февраля закрывается на дезинфекцию. Медучреждение больше не будет работать как COVID-центр, поэтому силами сотрудников медучреждения и регионального управления Роспотребнадзора там будет проводиться дезинфекция.

«После проведения всех необходимых мероприятий городская больница будет работать в обычном режиме», — рассказали в обладминистрации.

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 72 новых инфицированных коронавирусом, при этом выписано по выздоровлению 35 человек.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились 31 731 житель, из них 20 740 выздоровели. Умерил 168 человек.

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