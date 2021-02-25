Белград, , 15:50 — REGNUM Задача церкви — «собирать людей, строить мосты, сглаживать острые углы и преодолевать противоположности». Об этом заявил патриарх Сербский Порфирий 24 февраля после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

«Прежде всего, задача церкви — это проповедовать смысл каждого отдельного человека, но и целых народов, независимо от обстоятельств», — процитировал телеканал РТС слова главы Сербской православной церкви.

По словам патриарха Порфирия, «обстоятельства выбираем не мы, они являются выражением промысла Божьего, и поэтому у нас нет права жаловаться, нам надо браться за дело и каждую проблему воспринимать как задачу, которую надо решить».

«И на этот раз я повторил все то, что является позицией всего Собора СПЦ — мы сделаем все, что можем, чтобы нашем народу было как можно лучше, но чтобы это не было в ущерб другим народам. Мы осознаем, что только через диалог мы можем узнать друг друга и понять ценности тех, других, а это уже будет предпосылкой для преодоления испытаний и недоразумений, которых, к сожалению, много», — подчеркнул патриарх.

Напомним, что интронизация патриарха Порфирия прошла 19 февраля в Соборном храме в Белграде. В первом обращении к верующим во время церемонии интронизации патриарх Порфирий заявил, что его первая забота — это верующий сербский народ в Косово и Метохии. При этом президент Сербии Александр Вучич при посредничестве ЕС ведет диалог с сепаратистскими властями в Приштине о «нормализации отношений», который по словам европейских чиновников должен закончиться взаимным признанием.