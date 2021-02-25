Омск, 25 февраля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности, введённый в Омской области из-за распространения коронавируса, продлён до 1 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Карантин

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25 февраля в Омской области состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Принято решение о продлении масочного режима. Сохраняется самоизоляция для людей старше 65 лет.

При этом со 2 марта в регионе будет разрешена конгрессно-выставочная деятельность. С 10 марта снимаются ограничения с работы гостиниц, аквапарков.

К оказанию плановой помощи вернётся 291 место из ковидного фонда, в том числе в роддомах №4 и №5, ГБ №7.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля в Омской области подтверждено 40 640 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 29 639 человек, скончались 1206 пациентов с COVID-19.