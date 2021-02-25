Берлин, , 15:42 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW представил в Испании модель MINI 5 Door третьего поколения. Об этом сообщается на сайте Motor Pasion.

Новые трехдверные MINI будут предлагаться покупателям в версиях: Access One, Access Cooper, Cooper S и John Cooper Works. Пятидверный MINI ограничен версиями One, Cooper и Cooper S, а MINI Electric доступен только в трехдверной конфигурации.

Длина кузова нового MINI 5 Door по сравнению с трёхдверным исполнением MINI была увеличена на 160 мм, а колёсная база — на 72 мм.

Начало поставок новинок в европейские дилерские центры запланировано на март. Старт продаж новых хэтчбеков MINI 3 Door и MINI 5 Door в РФ запланирован на лето нынешнего года.⁣⁣

Ранее компания BMW представила лимитированную серию седана BMW 330i Iconic Edition для австралийского рынка. В общей сложности будет выпущено 200 экземпляров таких авто.

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