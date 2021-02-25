Ереван, , 15:17 — REGNUM Сторонники оппозиционного армянского объединения «Движение за спасение родины» проводят митинг на площади Свободы в центре Еревана для того, чтобы потребовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выразить свою поддержку армии республики, ранее призвавшей правительство во главе с Пашиняном уйти в отставку. Митинг 25 февраля транслируют в режиме реального времени все местные новостные порталы.

«Пришел час, когда Пашинян и его команда должны уйти. Мы поддерживаем заявление высшего командного состава ВС, призываем наших граждан прийти на митинг и решить вопрос сегодня», — заявил в ходе митинга представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

При этом также в столице Армении продолжается шествие сторонников действующего премьер-министра, который также собрал митинг на площади Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция осуждает попытки насильственного захвата власти в любой стране и это же относится и к Армении.