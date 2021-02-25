Москва, 25 февраля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России развёрнуто 156 тысяч коек для больных COVID-19. Об этом в ходе селекторного совещания с регионами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение

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«В настоящее время в медицинских организациях развернуто 156 тысяч коек для лечения новой коронавирусной инфекции, из них занято более 120 тысяч», — сказал Мурашко.

По его словам, в середине января 2021 года было развернуто 256 тысяч коек для пациентов с COVID-19, из которых было занято чуть более 70%.

Мурашко также призвал руководство регионов активнее агитировать население старше 60 лет прививаться от коронавируса.