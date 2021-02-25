Будапешт, 25 февраля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Турция осуждает попытки насильственного захвата власти в любой стране и это же относится и к Армении. Об этом 25 февраля заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Meghdad Madadi from Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

«Турция против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это также касается и событий в Армении», — сказал он.

При этом Чавушоглу добавил, что Анкара не контактировала с армянскими властями, однако у турецких властей существует «принципиальная позиция относительно переворотов».

Кроме того, глава МИД Турции уточнил, что, по его мнению, «в регионе существует окно возможности, которое все должны использовать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России отметили, что сложившаяся в Армении ситуация, когда армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну и потребовала его отставки, — это внутреннее дело страны.