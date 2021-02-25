Новосибирск, , 14:58 — REGNUM Причиной пожара в доме на улице Ольховской в Новосибирске, где проживала многодетная семья, могло стать неосторожное обращение с огнём или детская шалость. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС Новосибирской области Виктор Орлов сегодня, 25 февраля, в пресс-центре ТАСС.

Ранее предполагалось, что причиной возгорания могла стать старая проводка.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирский губернатор Андрей Травников попросил мэрию Новосибирска предпринять все меры поддержки в отношении пострадавшей во время пожара многодетной семьи, а главам ведомств и ответственных подразделений поручил помочь в проведении расследования.

Пожар в одном из деревянных домов Новосибирска произошёл днём 23 февраля. В помещении проживала многодетная семья. Погибли два ребёнка.

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