Калуга, 25 февраля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 118 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 февраля. Днём ранее, 24 февраля, в регионе был зарегистрирован 121 случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 тыс. 470 человек, 2086 человек находятся на лечении, 27 тыс. 129 человек выздоровели, 255 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (388), в Обнинске (187), Боровском (131) и Малоярославецком (129) районах.

В больницах на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 6 человек, на неинвазивной ИВЛ — 25, на кислородной поддержке — 638.