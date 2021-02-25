Ереван, , 14:58 — REGNUM Все государственные органы Армении выполняют свои функции в полном объеме, гражданам следует воздержаться от противоправных действий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 февраля на официальном сайте Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

В СНБ предостерегли от любых противоправных действий и предупредили, что за ними последует адекватная реакция правоохранителей. Гражданам не следует прибегать к провокационным действиям, они должны сохранять в сложившейся ситуации порядок и бдительность.

«Органы госуправления Республики Армении выполняют свои функции», — отметили в СНБ.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее назвал ситуацию в стране напряжённой. Перед этим генштаб вооружённых сил потребовал отставки Пашиняна и его правительства.

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