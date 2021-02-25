Москва, , 14:51 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Арой Айвазяном ситуацию в республике. Об этом 25 февраля сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генштаб вооруженных сил (ВС) Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с тревогой следят за развитием политической ситуации в Армении, где армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну.

Читайте также: В Кремле встревожены обострением ситуации в Армении