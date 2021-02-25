Ереван, , 14:47 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений на территории страны. Он сказал об этом 25 февраля свои сторонникам на площади Республики в Ереване.

Как указал глава правительства республики на тему о возможности гражданских столкновений, что «опасность столкновений всегда есть, ситуация напряженная».

«Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов», — добавил он.

При этом Пашинян подчеркнул, что есть вопросы, которые обязательно необходимо обсуждать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в оппозиционной партии «Процветающая Армения» считают заявление Генштаба Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашияна переломным моментом и призывают главу правительства страны незамедлительно уйти в отставку.

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