Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Уголовное дело об обрушении в 2019 году одного из корпусов Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге передано в суд вместе с обвинительным заключением. Его фигурантами стали шесть человек. Об этом 25 февраля сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы на месте разрушения крыши ИТМО (февраль 2019 года)

Напомним, 16 февраля 2019 года в историческом здании ИТМО на улице Ломоносова в центре Северной столицы частично рухнули крыша и межэтажные перекрытия сверху донизу. Целиком здание не обрушилось. В момент происшествия в нем проходили занятия. К счастью, никто не погиб и не пострадал, люди были эвакуированы.

Основной версией ЧП были названы нарушения при ремонте здания, в частности, складирование тяжелых материалов в помещениях, из-за чего не выдержали перекрытия.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят проректор по хозяйственной деятельности университета ИТМО Дмитрий Писарев, главный инженер вуза Алексей Шамолин и его заместитель Алексей Аксенович, начальник отдела Центрального района Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Татьяна Лебедева, а также генеральный директор ООО «АТЛАНТИК» Андрей Каримов и главный инженер этой организации Владимир Антипов.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность с причинением особо крупного ущерба») и ст. 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия народов РФ»).

Расследованием установлено, что с июля 2018 года по февраль 2019 года на основании договора подряда Антиповым и Каримовым без проектной документации были организованы работы по ремонту кровли объекта культурного наследия — одного из зданий университета ИТМО. Причем указанные лица не являлись аттестованными специалистами в области реставрации подобных сооружений.

Другие же обвиняемые — Писарев, Шамолин и Аксенович — по версии следствия, не обеспечили безопасность эксплуатации и ремонта здания, приняв на основании соответствующих актов некачественно выполненные работы. В свою очередь представитель КГИОП Лебедева не произвела осмотр помещений вуза, как и не предприняла мер к сохранению объекта культурного наследия и предотвращению его разрушения.

В результате 16 февраля 2019 года произошло частичное обрушение корпуса вуза, чем причинен ущерб Российской Федерации на сумму свыше 67 млн рублей, а также уничтожено имущество университета ИТМО на сумму более 47 млн рублей.

«Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — уточнили ведомстве.

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Отметим, что в настоящее время последствия обрушения полностью устранены, историческое здание восстановлено.