Порт-о-Пренс, , 14:30 — REGNUM Посол Индонезии на Кубе и Гаити Нана Юлиана встретилась с министром иностранных дел Гаити для вручения копии верительных грамот, сообщает Antara.

Нана Юлиана заявила, что Гаити является одним из стратегических партнеров Индонезии.

Кроме того, посол от имени министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила признательность правительству Гаити в избрании министра иностранных дел Индонезии сопредседателем международной группы Covax-AMC в начале января 2021 года.

«Экономическая дипломатия между двумя странами должна быть продолжена, особенно путем повторного обсуждения потенциала двусторонней торговли», — отметила посол Индонезии в Гаити.

Что касается сотрудничества между регионами, посол обратилась к правительству Гаити с просьбой о поддержке в проведении диалога между Индонезией и Карибским сообществом относительно торговых соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила разрешение политического кризиса в Мьянме с США.

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