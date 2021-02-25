Ереван, , 14:25 — REGNUM Ситуация в Армении остается управляемой, а требование Генштаба страны об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна было эмоциональным решением. Об этом 25 февраля глава армянского правительства заявил своим сторонникам, которые собрались на площади Республики в Ереване.

По словам Пашиняна, опасность столкновений всегда существует, и ситуация в стране является напряженной.

«Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов. Но есть вопросы, которые нужно обсуждать обязательно», — добавил он.

При этом, по словам главы армянского правительства, «угроза переворота» в стране является управляемой, а решение военных с заявлением о его отставке было эмоциональным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы республики подчиняются народу страны и ему.

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