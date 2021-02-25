Ереван, , 14:11 — REGNUM В оппозиционной партии «Процветающая Армения» считают заявление Генштаба Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашияна переломным моментом и призывают главу правительства страны незамедлительно уйти в отставку. Об этом 25 февраля говорится в заявлении партии.

«Заявление вооруженных сил и генерального штаба встать рядом с народом и государственностью является переломным. Мы призываем Никола Пашиняна не идти на гражданскую войну, не проливать внутри страны армянскую кровь, не сеять вражду между армянами», — приводит текст заявления РИА Новости.

Также в нем подчеркивается, что, по мнению оппозиционной партии, это последний шанс для действующего премьер-министра страны «уйти политическим путем без потрясений» с занимаемого им поста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни его семья не намерены покидать территорию страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян освободил от должности главу Генштаба ВС Армении Гаспаряна

Читайте развитие сюжета: Президент Армении получил предложение Пашиняна об увольнении главы Генштаба