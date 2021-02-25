Москва, 25 февраля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Для того, чтобы система продуктовых карточек в РФ работала эффективно, нужно создать соответствующую инфраструктуру, которая позволила бы оценивать нуждаемость граждан и контролировать использование выделенных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала инициативу Союза потребителей о «продовольственных картах».

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«Последнее время много стали говорить именно о предоставлении талонов и карточек для бедных и малоимущих граждан с целью приобретения ими продовольственных товаров. В некоторых случаях подчеркивается, что это должны быть товары первой необходимости российского производства, — сказала Солянникова. — Но мы должны понимать, что предоставление таких форм социальной поддержки граждан требует очень хорошей системы оценки нуждаемости и, самое главное, системы контроля за использованием выделенных средств».

Как полагает экономист, в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах, наверное, есть инфраструктура для контроля за целевым использованием этих средств.

«Но даже в этих городах мы не можем гарантировать наличия информационной базы, достаточной для оценки степени нуждаемости, — сказала Солянникова. — С точки зрения бюджетной и социальной эффективности такой инструмент, как карточки, может использоваться только при наличии серьезных информационных баз, которые пополняются, интегрируются с банковскими системами, системами магазинов. У нас такого пока не встроено».

А значит, как полагает эксперт, остаются возможности для серьезных злоупотреблений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Союз потребителей выступил с предложением перечислять гражданам, получающим жилищные пособия, средства на продукты питания (в среднем по 3 тыс. рублей на семью).