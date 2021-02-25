Ереван, , 14:25 — REGNUM Представители Генштаба Армении, которые были уволены премьер-министром страны Николом Пашиняном после того, как они потребовали его отставки, остаются главе правительства страны «братьями, солдатами нашей родины». Об этом Пашинян заявил 25 февраля перед своими сторонниками на площади Республики в Ереване.

Как отметил армянский премьер-министр, говоря об угрозах гражданских столкновений, «опасность столкновений всегда есть, ситуация напряженная».

«Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов. Но есть вопросы, которые нужно обсуждать обязательно», — добавил он.

«Даже те, кого я уволил, остаются моими братьями, солдатами нашей родины», — также сказал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что сложившаяся в Армении ситуация, когда армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну и потребовала его отставки, — это внутреннее дело страны.

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