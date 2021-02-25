Ереван, , 13:22 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна, который ранее потребовал его ухода в отставку. Об этом 25 февраля сообщили журналистам в пресс-службе президентского аппарата.

«Президент Саркисян получил предложение премьер-министра об увольнении начальника Генштаба ВС, однако еще не подписал», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, по конституции Армении начальник генерального штаба может быть назначен и снят с должности президентом страны по предложению премьер-министра. При этом в случае, если президент не подпишет данное предложение, оно спустя 15 дней вступит в силу автоматически.

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