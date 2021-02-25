Сеул, 25 февраля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Компания Hyundai вывела на тесты в Южной Корее новые легкие коммерческие автомобили iLoad и iMax. Снимки с тестов опубликовал портал Autotimesnews.

Autotimesnews Hyundai iLoad

Последний раз новые модели iLoad и iMax были замечены в октябре 2020 года. В этот раз Hyundai проводит испытания новинок на дорогах общего пользования в Даньяне, в центральной части Южной Кореи.

По предварительной информации, новые Hyundai iLoad и iMax будут представлены на авторынке в конце 2021 года. Они станут конкурентами таким моделям, как Toyota HiAce, Volkswagen Transporter и KIA Carnival.

Построены новинки будут на новой переднеприводной платформе. Ожидается, что новые iLoad и iMax получат новую заднюю подвеску, полный привод в качестве опции, а также новые бензиновые и дизельные моторы.

Ранее стало известно, что компания Hyundai представила новый электрокар Ioniq 5 с салономом-трансформером и сверхбыстрой зарядкой.

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