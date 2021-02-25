Москва, 25 февраля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Преодолению бедности в России мешают определённые факторы, однако руководство страны не опускает руки. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 25 февраля журналистам.

Диего Ривера. Ночь бедных. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Он согласился с тем, что у властей на этом направлении «не всё получается». Иногда в этой работе мешают различные факторы.

«Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля заявил также, что для властей и президента борьба с бедностью — это абсолютнейший приоритет. Эта проблема фигурирует во всех национальных планах развития, без неё не обходится ни одно из посланий президента Федеральному собранию.

Работа по борьбе с бедностью ведётся на постоянной основе, добавил он.

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