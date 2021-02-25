Москва, , 12:44 — REGNUM В Кремле не будут комментировать критические высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно российских комплексов «Искандер». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы это оставляем без комментариев», — сказал Песков.

При этом, по его словам, военная техника, созданная в Росси, «неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира».

Ранее Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер», использовавшихся во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.