Москва, , 12:40 — REGNUM В Кремле с тревогой следят за развитием политической ситуации в Армении, где армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что российская сторона считает всё происходящее в Армении «исключительно внутренним делом» этой страны — «очень важного и близкого союзника [России] на Кавказе».

Песков отметил, что власти Армении не контактировали с Россией по поводу сложившейся ситуации, однако при необходимости такие контакты можно организовать в оперативном режиме.