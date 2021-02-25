Москва, , 12:14 — REGNUM Участники, зарегистрировавшиеся на сдачу ЕГЭ в 2021 году, получат право изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Об этом ИА REGNUM 25 февраля сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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Поясняется, что для этого необходимо подать заявление в ГЭК, причём сделать это не позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

Такая же возможность изменить ранее выбранную форму экзаменов будет предоставлена и участникам государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 11 классов, в том числе участникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.

В ведомстве добавили, что это предусмотрено проектом совместного приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», который опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Напомним, в 2021 году для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы, должны будут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике. Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку. Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля 2021 года.