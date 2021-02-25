Ереван, , 12:15 — REGNUM Министерство обороны Армении пока не комментирует заявление Генштаба вооруженных сил страны с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 25 февраля сообщил начальник главного управления информации и по связям с общественностью минобороны страны Геворг Алтунян.

«Пока что нет», — приводит его слова РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать сложившуюся с заявлением Генштаба Армении ситуацию со стороны минобороны республики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовавшего его отставки.