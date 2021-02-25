Элиста, , 12:09 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки скончались два пациента с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 25 февраля.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 293 пациента.

Напомним, что с начала пандемии в республике установлено 18 тыс. 920 случаев заражения коронавирусом. Успешно победил болезнь 17 тыс. 841 пациент.

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