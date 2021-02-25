Москва, , 12:11 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, купленных у России, вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 25 февраля в социальной сети Facebook.

«Правильно говорится: плохому танцору … мешают. А, ведь на войне 1991−1994 г, и 2016 году искендаров не было, но результат был другой», — пишет Арсен К.

Многие пользователи пришли к выводу, что проблема заключается не в российских комплексах, а в тех, кто ими управлял. Они считают, что с этим видном техники не может быть никаких проблем при должном использовании.

«Техника сама по себе просто железо, а вот эксплуатируют её люди. Научить надо было вовремя управляться с «Искандерами», тогда и результат был бы!», — считает Борис Ч.

Некоторые комментаторы укали на то, что после проигрыша в войне Пашинян продолжает уничтожать авторитет страны в глазах России.

«Класс! Этот персонаж умудрился потерять всё, что только можно, но и этого ему мало», — поделился своим мнением Сергей Л.

Нашлись и те, кто указал на то, что Пашинян является лишь объектом «армянской политики». Поэтому предъявлять ему сущностные претензии не имеет смысла.

«Чего ещё от него ждать? Пришёл с улицы во власть, вернее привели, посадили на табуретку и подсказывают, что говорить и что делать. А как радовались ему, как митинговали. И что?», — задаётся вопросом Ольга К.

Напомним, 24 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью изданию 1in. am о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.