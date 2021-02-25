Луганск, 25 февраля 2021, 11:50 — REGNUM Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже жителя Лисичанска. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры ЛНР.
В суде было установлено, что в 2018 году ранее судимый мужчина передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о количестве и размещении сил народной милиции ЛНР, а также личные данные военнослужащих.
В пресс-службе отметили, что подсудимый признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами был задержан журналист Роман Манекин.
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