Томск, 25 февраля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Арестованный мэр Томска Иван Кляйн перенёс операцию в городском НИИ онкологии. Об этом сообщила адвокат градоначальника Марина Вихлянцева.

(сс) skeeze Операция

Она уточнили, ссылаясь на информацию от врача, что «полостная операция» прошла успешно, говорится в Telegram-канале «Дело Кляйна».

«Он переведён в реанимационное отделение», — сказала Вихлянцева.

Кляйна госпитализировали в Томское НИИ онкологии 4 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн является фигурантом двух уголовных дел о превышении должностных полномочий и одного — о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В ноябре 2020 года его отстранили от должности мэра Томска на время следствия.