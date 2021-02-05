Томск, , 08:50 — REGNUM Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, госпитализирован в клинику НИИ онкологии для последующей операции. О госпитализации Кляйна сообщила его адвокат Марина Вихлянцева.

Вихлянцева подчеркнула, что о госпитализации градоначальника стало известно вечером 4 февраля. Об этом сообщили в СК.

«Мы проверим эту информацию», — цитирует Вихлянцеву РИА «Томск».

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Как сообщало ИА REGNUM, против мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено два уголовных дела о превышении должностных полномочий и одно — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В ноябре 2020 года Кляйн был отстранён от должности мэра Томска на время следствия.

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