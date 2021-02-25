Мадрид, , 11:38 — REGNUM Карлос Энрике Казимиро, являющийся членом футбольного клуба «Реал Мадрид», признался, что играя в многопользовательскую видеоигру CS: GO он нервничает больше, чем на футбольном поле. Об этом 25 февраля сообщил портал Game Rant.

«Я нервничаю намного больше, чем когда играю на Бернабеу (домашний стадион «Реала» в Испании)», — сказал Казимиро в интервью журналистам, также отметив, что в случае игры в CS: GO «люди гораздо ближе».

Футболист добавил, что он также любит играть в игры FIFA и лучше всего у него получается выступать за виртуальную версию себя. Казимиро сказал, что когда он пытался выступать в игре в роли форварда или крайнего полузащитника, то часто терпел неудачи.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года Карлос Казимиро основал в Бразилии киберспортивную организацию CaseEsports. В её состав, в частности, вошли члены FURIA и Tempo Storm. Пока его команда не заняла место в рейтинге.

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